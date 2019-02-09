Куда поехать на 14 февраля? Названы самые романтические города России

В романтическое путешествие можно отправиться вдвоём самостоятельно в выходные или праздничные дни, а можно заказать тур.

Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток стали самыми романтичными городами России. Эти приморские города выбрали респонденты опроса аналитического агентства "Турстат".

По данным специалистов агентства, романтический туризм в стране составляет более 5 миллионов путешествий в год. Значительный их процент приходится на День святого Валентина или ближайшие выходные.

Санкт-Петербург самым романтическим городом России назвали 60 процентов опрошенных. Следующие за ним в рейтинге Сочи и Владивосток набрали только по 9 процентов. Казань назвали самым романтическим 7 процентов опрошенных. Москву и Екатеринбург таковыми посчитали 5 процентов.

Также в топ-10 самых романтичных городов России попали Калининград и Нижний Новгород, их выбрали 3 процента опрошенных.

Ранее Лайф рассказывал, что если россияне предпочитают отметить День святого Валентина за рубежом, то они выбирают Ереван, Прагу и Тбилиси.