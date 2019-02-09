"Лекарство от распада страны". Медведчук объяснил, зачем Украине федерализация

Глава политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что остаётся сторонником федеративного устройства Украины, однако признаёт, что в стране невозможно сменить форму устройства без изменения конституции. Ранее политик предложил дать Донбассу статус автономного региона Украины.

— Я лично сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство — это единственное лекарство от распада нашей страны... Это не сепаратизм. Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране, — рассказал политик в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Он добавил, что конституция страны предусматривает автономию регионов, как это юридически закреплено за Крымом. Однако, когда он предложил такой же статус присвоить Донбассу, на него завели дело по статье "Госизмена".