Медведчук предложил дать Донбассу статус автономного региона Украины

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что Донбасс должен занять на Украине место в качестве автономного региона. Об этом он заявил на съезде политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
— Наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации нормандского формата и действующему законодательству Украины, — сказал Медведчук.
Он предлагает прописать особый статус Донбасса в Конституции Украины. Затем в регионе будут созданы свои органы управления, в том числе правительство, парламент.
Напомним, сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране нужен "холодный мир" с Россией, и сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок президентства.
Накануне же в ОБСЕ предложили свой план урегулирования в Донбассе, включающий отправку туда миротворцев. Однако в ДНР напомнили, что нужно придерживаться минских соглашений.
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