Медведчук предложил дать Донбассу статус автономного региона Украины

По его мнению, региону нужно дать право в том числе создать своё правительство и парламент.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что Донбасс должен занять на Украине место в качестве автономного региона. Об этом он заявил на съезде политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

— Наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации нормандского формата и действующему законодательству Украины, — сказал Медведчук.

Он предлагает прописать особый статус Донбасса в Конституции Украины. Затем в регионе будут созданы свои органы управления, в том числе правительство, парламент.

Напомним, сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране нужен "холодный мир" с Россией, и сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок президентства.

Накануне же в ОБСЕ предложили свой план урегулирования в Донбассе, включающий отправку туда миротворцев. Однако в ДНР напомнили, что нужно придерживаться минских соглашений.