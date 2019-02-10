"Нужно быть реалистами". Лазарев оценил свои шансы на победу в Евровидении

Известный певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на Евровидении-2019, рассказал о своих шансах на победу в конкурсе в эфире шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

— Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое моё выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас раcклад может быть совершенно другой, — сказал он.

Музыкант также пообещал зрителям, что сделает всё для победы, и рассказал, что представит публике "нового себя". Взамен певец попросил "держать кулачки" за него. Находящийся рядом с ним в этот момент Филипп Киркоров повторил сказанные ранее слова о том, что он уверен в успехе выступления Лазарева на Евровидении.

Конкурс Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". Лазарев заявил, что хочет "выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем", и пообещал, что Европа увидит "нового Сергея Лазарева".