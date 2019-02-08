"Сделаю максимум". Лазарев рассказал, чего ждёт от участия в Евровидении

По словам певца, который уже был на Евровидении в 2016 году, ему "все вокруг говорили, что нужно вернуться".

Популярный певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на грядущем Евровидении, поделился ожиданиями от участия в этом международном конкурсе.

По словам Лазарева, который уже выступал на Евровидении в 2016 году, ему "все вокруг говорили, что нужно вернуться".

— Я же сомневался до последнего момента! С одной стороны, участие в конкурсе было невероятным опытом и я получил огромное удовольствие: и от процесса, и от результата. И хотел бы ощутить это вновь. С другой стороны, я не люблю повторяться, — рассказал изданию Super исполнитель.

Он также уточнил, что "это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев", расхвалив свою композицию.

— Понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидения и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем, — главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и ещё большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум, — подчеркнул Лазарев.

Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".

Как писал Лайф, в СМИ ранее говорилось об участии в Евровидении именно Сергея Лазарева, однако его представители сохраняли интригу до последнего.