Епископа "новой украинской церкви" не пустили в русский монастырь на Афоне

Настоятель не пустил епископа "новой церкви" Украины в русский монастырь на Афоне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ.

По его данным, священнослужитель закрыл ворота Свято-Пантелеимонова монастыря перед представителями Православной церкви Украины, не позволив им войти в храм и приложиться к мощам. Епископу ПЦУ Павлу объяснили, что в этой обители их не признают.

При этом накануне на Афоне прошло первое богослужение с участием представителей ПЦУ — в православном монастыре Пантократор.