В UFC нашли замену Нурмагомедову для боя с Макгрегором

По мнению Даны Уайта, чемпиону нельзя целый год сидеть без дела и не участвовать в поединках.

В UFC могут устроить бой Конора Макгрегора с Тони Фергюсоном вместо Хабиба Нурмагомедова. Об этом заявил глава чемпионата Дэйна Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 234 в Мельбурне.

— Нельзя так долго сидеть без дела, когда у тебя титул. Просто нельзя. Если Нурмагомедов действительно хочет год не выходить в октагон, то придётся что-то выдумывать, — сказал Уайт, комментируя ситуацию вокруг дисквалификации россиянина. — Возможно, устроим бой Конора Макгрегора с Тони Фергюсоном или ещё кем-нибудь.

Как писал Лайф, Нурмагомедов сможет вернуться к боям не раньше июля, так как он дисквалифицирован за драку после поединка с Макгрегором. Глава UFC назвал наказание слишком суровым. Ранее сообщалось, что следующий бой Нурмагомедова может состояться осенью 2019 года.