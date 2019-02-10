Южная Корея увеличила финансирование американского контингента у себя в стране

Общая численность военнослужащих вооружённых сил США на территории Южной Кореи составляет 28 500 человек. А посреди столицы – Сеула, расположена американская военная база.

Власти Южной Кореи подписали соглашение с Соединёнными Штатами, что они увеличивают финансирование на содержание американского контингента в стране на 8,2 процента в этом году, сообщает агентство Yonhap.

В этом году на содержание американских военных Республика Корея заплатит 1,03 триллиона корейских вон (890 миллионов долларов США), в 2018 году сумма составляла 960 миллиардов вон.

Агентство сообщает, что сделка положила конец многомесячным спорам о финансировании между союзниками и помогла скоординировать совместные действия в второго саммита между Пхеньяном и Вашингтоном. Вчера, 9 февраля, президент США Дональд Трамп окончательно подтвердил, что встреча состоится в Ханое 27—28 февраля.