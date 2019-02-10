"Россия стоит на пороге". США призвали Германию не экономить на обороне

По словам американского посла в Берлине, НАТО требует 2% ВВП страны к 2024 году.

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин не экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге". Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag, добавив, что обязательства ФРГ по увеличению расходов на оборону до 1,5% ВВП недостаточны.

— НАТО требует 2% к 2024 году, — сказал он. — Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять.

При этом Гренелл заявил, что понимает стремление немцев тратить свои налоговые деньги на внутренние нужды. Он также опроверг слухи о том, что США могут покинуть НАТО.

Как писал Лайф, ранее Южная Корея увеличила финансирование американского контингента у себя в стране.