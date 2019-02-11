Москва заняла второе место в мире по количеству машин каршеринга

В ушедшем году российская столица поднялась на вторую строчку в мире по количеству автомобилей каршеринга, об этом сообщается на официальной странице Московского транспорта в "Твиттере".

— По итогам 2018 года Москва вышла на второе место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). В этом году выйдем на первое, как вы думаете? — говорится в сообщении.

При этом за 2018 год было совершено 23 миллиона поездок на прокатных автомобилях, а годом ранее — только 5,6 млн. Общее же число поездок на арендованных машинах, велосипедах и самокатах за ушедший год, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, превышает 27 миллионов.

Динамика развития действительно впечатляющая. Так, если в 2015 году сервисы поминутной аренды автомобилей в среднем за сутки регистрировали около 2 тысяч поездок, то сейчас этот показатель вырос до 85 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс может запретить пользоваться каршерингом россиянам, не достигшим 25 лет.