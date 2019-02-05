Для тех, кому за 25. Молодым россиянам могут запретить пользоваться каршерингом

Министру транспорта России Евгению Дитриху предложили запретить каршеринг для водителей моложе 25 лет. С инициативой к главе Минтранса обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает News.ru.

Парламентарий считает, что минимальный возраст водителя для поминутной аренды автомобиля должен быть не ниже 25 лет, при этом водительский стаж — не меньше трёх лет.

Издание опросило автоэксперта, координатора движения "Синие ведёрки" Петра Шкуматова, имеет ли инициатива под собой основание.

— Это отличная идея, потому что на рынке используются различные инструменты для конкурентной борьбы. Условно говоря, компании пытаются за счёт снижения ограничений увеличить поток клиентов, что в итоге приводит к высокой аварийности. Конечно же, должен быть порог входа как по опыту, так и по возрасту, — рассказал Шкуматов.

В январе Лайф рассказывал, что автомобили каршеринга собираются оборудовать скрытыми видеокамерами. А в Госдуме предложили создать чёрный список клиентов сервиса, нарушивших ПДД с тяжкими последствиями, а также придумать средства контроля и не выдавать автомобили пьяным водителям. По сведениям мэрии Москвы, популярность каршеринга выросла в три раза с 2017 по 2018 год.