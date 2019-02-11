Синоптики обещают новую волну похолодания в России в конце февраля

Третья декада февраля может запомниться жителям российских регионов новой волной резкого похолодания, об этом сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев в интервью "Российской газете".

По его словам, на смену оттепели в среднюю полосу России уже совсем скоро вернутся заморозки, поэтому не стоит торопиться и убирать зимнюю одежду в шкаф.

Впрочем, ближайшая неделя обещает быть тёплой как минимум для москвичей. В столице усилится влияние южного ветра, из-за чего ожидается повышение температуры воздуха до трёх градусов тепла и дождь.