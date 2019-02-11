Капитан "Норда" вернулся в Крым

По его словам, у него не было запрета на въезд Россию, а дома дверь ему открыли дочки и супруга.

Капитан арестованного российского судна "Норд" Владимир Горбенко, находившийся под следствием на Украине, вернулся в Крым. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда — Крым".

Он рассказал, что у него не было никаких запретов на въезд на территорию России, а границу он смог пересечь по российскому паспорту.

— Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно, — заявил Горбенко.

Судовладелец подтвердил информацию о возвращении капитана в Крым, а также рассказал, что в скором времени он сообщит детали случившегося.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было задержано ещё в конце марта прошлого года. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь его освобождения из СИЗО под залог.

О пропаже Владимира Горбенко стало известно 28 января. При этом не было никаких подробностей, кроме того, что он вышел из дома и больше не выходил на связь с родными. В Крыму потребовали от Киева предоставить данные о местонахождении капитана "Норда", однако в СБУ заявили о своей непричастности к исчезновению моряка.