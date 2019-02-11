Экс-председателю Верховного суда Южной Кореи предъявлено обвинение

По словам прокуроров, Ян Сон Дэ давал подчинённым указания вмешиваться в судебные процессы и выносить вердикты, которые давали различные политические преимущества администрации президента.

Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения экс-председателю Верховного суда страны Ян Сон Дэ по делу о злоупотреблении служебными полномочиями для лоббирования интересов администрации экс-главы государства Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Обвинение было предъявлено спустя три недели после его ареста. По информации агентства, 71-летний Ян Сон Дэ должен ответить перед судом по 40 пунктам обвинения.

Как отмечают прокуроры, экс-председатель верховного суда давал подчинённым указания вмешиваться в судебные процессы и выносить вердикты, которые давали различные политические преимущества администрации президента. Из-за таких указаний, к примеру, рассмотрение дела о компенсации корейским жертвам принудительной трудовой повинности во время оккупации страны Японией могло затянуться.

Обвинение предъявлено также ещё двум верховным судьям — Пак Бён Дэ и Ко Ён Хана.

Ян Сон Дэ возглавлял Верховный суд Южной Кореи с 2011 по 2017 год.