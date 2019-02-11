В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика

15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска и ОМОН.

Школьник убил учительницу и ученика в городе Столбцы Минской области Белоруссии. Об этом сообщает издание Tut.by, ссылаясь на собственные источники. Позднее информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Согласно данным издания, нападение произошло сегодня, 11 февраля, около 8:05. Как отметили очевидцы, ученик, предварительно, 9-го класса ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. Женщина упала.

Ножевые ранения получили также трое школьников, один из них скончался. Остальные доставлены в больницу.

15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОН.