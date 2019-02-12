Для анализа ДНК. Тело Майкла Джексона могут эксгумировать

Тело легендарного американского певца Майкла Джексона могут эксгумировать для проведения анализа ДНК. Об этом сообщает The Sun.

Потребоваться такая процедура может после премьеры фильма "Покидая Неверленд", премьерный показ которого состоялся на кинофестивале "Сандэнс" в штате Юта. Лента повествует о жизни двух мужчин, которые рассказывают, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны Майкла Джексона.

Теперь пострадавшие настаивают на проведении эксгумации тела певца для сравнения образцов ДНК.

Ранее семья певца Майкла Джексона резко раскритиковала картину "Покидая Неверленд", заявив, что её создателей не интересовала правда.