"Школа — святое место". Лукашенко прокомментировал поножовщину в Столбцах

Белорусский лидер заявил о необходимости сохранить ту стабильность, которая сегодня есть в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по ситуации с поножовщиной в школе города Столбцы нужно спросить с главы районного исполнительного комитета и министра образования. Слова белорусского лидера цитирует его пресс-служба.

— Надо на всю катушку спросить, прежде всего — с председателя райисполкома. И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? — сказал Лукашенко.

Он заявил о необходимости сохранить ту стабильность, которая сегодня есть в стране, о том, что требуется железная дисциплина и что главная ценность — это человеческая жизнь. Лукашенко отметил, что "школа — святое место, как в церковь надо идти в школу".

Напомним, 11 февраля ученик ворвался в класс с ножом и убил учительницу и ученика. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа.