На жилом доме в Ярославле выросла сосулька высотой в пять этажей

Читайте также

На жилом доме в Ярославле выросла сосулька высотой в пять этажей

507
Огромная ледяная глыба свисала со здания больше месяца, пока местные власти не приняли решение исправить ситуацию.

В Ярославле коммунальщики сбили пятиэтажную сосульку, которую активно обсуждают местные жители. Об этом сообщает издание 76.ru.

Как отмечается, местные власти долгое время отказывались сносить ледяную глыбу, объясняя это тем, что подобные задачи не входят в обязанности коммунальных служб. При этом юристы не согласны с таким мнением.

За месяц сосулька успела стать местной знаменитостью: её активно обсуждали в соцсетях, а СМИ делали про неё репортажи.

Как ранее писал Лайф, в Воронежской области из-за снега обрушились крыши пяти соцобъектов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×