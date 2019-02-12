На жилом доме в Ярославле выросла сосулька высотой в пять этажей

Огромная ледяная глыба свисала со здания больше месяца, пока местные власти не приняли решение исправить ситуацию.

В Ярославле коммунальщики сбили пятиэтажную сосульку, которую активно обсуждают местные жители. Об этом сообщает издание 76.ru.

Как отмечается, местные власти долгое время отказывались сносить ледяную глыбу, объясняя это тем, что подобные задачи не входят в обязанности коммунальных служб. При этом юристы не согласны с таким мнением.

Пятиэтажная сосулька.

Вот такая сосулька находится в Ярославле по адресу Щепкина 9/1. Интересно, когда же её уберут? pic.twitter.com/knyBp02USn — Антон Беляков (@abeliakov) 12 февраля 2019 г.

За месяц сосулька успела стать местной знаменитостью: её активно обсуждали в соцсетях, а СМИ делали про неё репортажи.

Как ранее писал Лайф, в Воронежской области из-за снега обрушились крыши пяти соцобъектов.