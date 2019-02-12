На жилом доме в Ярославле выросла сосулька высотой в пять этажей

В Ярославле коммунальщики сбили пятиэтажную сосульку, которую активно обсуждают местные жители. Об этом сообщает издание 76.ru.
Как отмечается, местные власти долгое время отказывались сносить ледяную глыбу, объясняя это тем, что подобные задачи не входят в обязанности коммунальных служб. При этом юристы не согласны с таким мнением.
Пятиэтажная сосулька.— Антон Беляков (@abeliakov) 12 февраля 2019 г.
Вот такая сосулька находится в Ярославле по адресу Щепкина 9/1. Интересно, когда же её уберут? pic.twitter.com/knyBp02USn
За месяц сосулька успела стать местной знаменитостью: её активно обсуждали в соцсетях, а СМИ делали про неё репортажи.
Как ранее писал Лайф, в Воронежской области из-за снега обрушились крыши пяти соцобъектов.
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