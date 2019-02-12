Путин: Регулирование сферы жилья в России не должно снижать темпы строительства

По словам главы государства, стране нужно довести строительство до 120 миллионов квадратных метров в год.

Регулирование сферы жилья в России не должно снижать темпы строительства. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с общественностью Татарстана.

— Для того чтобы её отрегулировать, мы вынуждены принимать решения, которые формально ограничивают работу в этом секторе экономики, создают определённые сложности с переходом на банковское сопровождение и банковское финансирование, с тем чтобы отсечь привлечение средств людей и не создавать условия для обмана людей, — сказал глава государства.

По его словам, это сопряжено с определёнными сложностями. В их числе и финансовые нагрузки. Президент заметил, что стране нужно довести строительство до 120 миллионов квадратных метров в год.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что поставленная Президентом России Владимиром Путиным задача строить до 120 миллионов квадратных метров в год жилья реализуема, но для этого нужно принять ряд системных решений, в их числе — обеспечить спрос со стороны населения.

Напомним, 27 декабря прошлого года Путин распорядился создать группы Государственного совета по 16 направлениям. Их возглавили главы регионов. Основными функциями групп являются подготовка материалов к заседанию Государственного совета, анализ правоприменительной практики, оценка результатов реализации проектов регионов и другие.