"Время отдавать долги". Волочкова раскрыла подробности заявления на бывшего мужа

Экс-прима Большого театра подтвердила, что Игорь Вдовин действительно присвоил деньги, но сумма была намного меньше.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения в СМИ о том, что её на 100 миллионов рублей обманул бывший муж — Игорь Вдовин. Подробности она описала на своей странице в "Инстаграме".

Экс-прима Большого театра подтвердила, что мужчина действительно присвоил её деньги, но сумма была меньше.

— Десять лет назад путём обмана мой бывший муж взял у меня в долг на год три миллиона долларов. И этот долг мне не возвращён по сей день. Пришло время отдавать долги. Я не хочу ничего чужого. Я хочу получить обратно только своё, — написала она.

По её словам, сумма долга Вдовина за прошедшие 10 лет "превратилась в нечто большее".

Как сообщалось ранее, мужчина умышленно ввёл её в заблуждение при занятии бизнесом, из-за чего она потеряла 500 тысяч долларов и 67 миллионов рублей. Волочкова уверена, что стала жертвой мошенничества.