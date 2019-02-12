Украина усмотрела в "Северном потоке — 2" угрозу единству ЕС

По мнению депутатов Верховной Рады, в этом вопросе нельзя не учитывать интересы Украины.

Депутаты Верховной Рады обратились к Евросоюзу с открытым письмом, в котором призывают помешать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Как говорится в сообщении на сайте украинского парламента, строительство газопровода якобы "создаёт угрозу единству ЕС, принципам демократии и верховенства права," а также может разрушать энергетическую независимость Европы.

Помимо этого, депутаты выразили мнение, что строительство "Северного потока — 2" нарушает интересы Украины, которые "нельзя не соблюдать".

Ранее депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Франция и Германия обманули Украину, обещая поддержку в вопросе транзита российского газа через Незалежную, и в то же время договариваются о создании альтернативных путей доставки газа в Европу.