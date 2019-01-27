Поддержка лишь на словах. На Украине заявили о газовом обмане Европы

Депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что Франция и Германия только на словах выказывают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.

— У нас нет ни одного партнёра в решении наших проблем. Так называемая озабоченность Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы с точки зрения обеспечения её газом, — заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".

По словам политика, со времён Юлии Тимошенко были две газовые войны, а в Европе воспринимают Киев как ненадёжного поставщика голубого топлива. Он отметил, что в интересах Евросоюза — обходные газопроводы, поскольку будут на сто процентов уверены в своей энергетической безопасности.

Также депутат Рады добавил, что у РФ, в отличие от Украины, имеются альтернативные способы поставки газа в Европу.

Ранее в МИД Германии заявили, что никто не может остановить строительство "Северного потока — 2". При этом опросы показали, что 73% немцев считают проект газопровода правильным решением.

Лайф также писал, что на Украине назвали строительство "Турецкого потока" самым опасным проектом. Планируется, что обе нитки газопровода — сухопутную и морскую — запустят в конце 2019 года.