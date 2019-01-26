На Украине назвали "Турецкий поток" самым опасным проектом

Ожидается, что обе нитки газопровода — сухопутная и морская — будут запущены в конце 2019 года.

Строительство "Турецкого потока" представляет большую опасность для Киева, чем газопровод "Северный поток — 2". Об этом рассказал изданию "Новое время" эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Правительстве Украины Карел Гирман.

По его словам, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из южной Европы, поэтому у Киева имеются шансы сохранить часть транзита. В то же время, как отметил эксперт, "Турецкий поток" позволит Москве спокойно осуществлять поставки голубого топлива во Францию, Италию, на Балканы.

При этом Гирман подчеркнул, что если в случае строительства "Северного потока — 2" интересы противников проекта — США и Украины — совпадают, то насчёт "Турецкого потока" подобной тенденции не прослеживается.

Как ранее писал Лайф, 19 ноября российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока".

Ожидается, что обе нитки газопровода — сухопутная и морская — будут запущены в конце 2019 года. При этом с 2022-го появится возможность отказа от транзита через Украину.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продлить "Турецкий поток" в ЕС.