Учёные предупредили о начале нового массового вымирания насекомых

Насекомых во всём мире ждёт новая волна массового вымирания, предупредили учёные Сиднейского университета. Прогноз специалистов опубликован в журнале Biological Conservation.
Согласно данным учёных, вымирание грозит 41% беспозвоночных членистоногих, их количество сокращается на 2,5% в год. Насекомые вымирают в восемь раз быстрее, чем птицы, млекопитающие и рептилии.
Как отмечается, самым пострадавшим видом назвали отряд ручейников, которые водятся только в воде. Сокращается 68% их видов. За последние несколько десятков лет вымирает 53% видов бабочек, 49% видов жуков, 46% видов пчёл и 37% видов стрекоз.
Эксперты заявили, что если такая тенденция сохранится, то через 10 лет число беспозвоночных членистоногих сократится на 25%, через 50 лет — наполовину, а через 100 лет на планете останутся только единичные особи.
Как ранее писал Лайф, зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов.
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