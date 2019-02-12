Учёные предупредили о начале нового массового вымирания насекомых

Общее количество беспозвоночных членистоногих в мире сокращается на 2,5% ежегодно.

Насекомых во всём мире ждёт новая волна массового вымирания, предупредили учёные Сиднейского университета. Прогноз специалистов опубликован в журнале Biological Conservation.

Согласно данным учёных, вымирание грозит 41% беспозвоночных членистоногих, их количество сокращается на 2,5% в год. Насекомые вымирают в восемь раз быстрее, чем птицы, млекопитающие и рептилии.

Как отмечается, самым пострадавшим видом назвали отряд ручейников, которые водятся только в воде. Сокращается 68% их видов. За последние несколько десятков лет вымирает 53% видов бабочек, 49% видов жуков, 46% видов пчёл и 37% видов стрекоз.

Эксперты заявили, что если такая тенденция сохранится, то через 10 лет число беспозвоночных членистоногих сократится на 25%, через 50 лет — наполовину, а через 100 лет на планете останутся только единичные особи.

Как ранее писал Лайф, зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов.