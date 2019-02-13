МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге 13 февраля

В Москве 13 февраля ожидаются гололёд и мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице в своём твиттере.
13 февраля 2019 г.
В связи с этим ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию между автомобилями.
Напомним, что сегодня в Москве и Подмосковье выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Водителей Москвы ранее призвали отказаться от личных авто и воспользоваться общественным транспортом.
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