МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге 13 февраля

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МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге 13 февраля

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию между автомобилями.

В Москве 13 февраля ожидаются гололёд и мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице в своём твиттере.

В связи с этим ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию между автомобилями.

Напомним, что сегодня в Москве и Подмосковье выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Водителей Москвы ранее призвали отказаться от личных авто и воспользоваться общественным транспортом.

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