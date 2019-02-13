В Москве из-за снегопада запустили резервный общественный транспорт

Более 400 единиц городского транспорта в Москве вышло дополнительно на маршруты из-за сильного снегопада, обрушившегося сегодня на столицу, сообщает транспортный комплекс Москвы в "Твиттере".

Весь городской наземный транспорт Москвы будут дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц — Московский транспорт (@DtRoad) 13 февраля 2019 г.

В Москве сегодня ожидаются гололёд и мокрый снег. В столице и области выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Водителей призвали отказаться от личных авто и воспользоваться общественным транспортом.