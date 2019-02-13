В Москве из-за снегопада запустили резервный общественный транспорт

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В Москве из-за снегопада запустили резервный общественный транспорт

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Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Более 400 единиц городского транспорта в Москве вышло дополнительно на маршруты из-за сильного снегопада, обрушившегося сегодня на столицу, сообщает транспортный комплекс Москвы в "Твиттере".

В Москве сегодня ожидаются гололёд и мокрый снег. В столице и области выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Водителей призвали отказаться от личных авто и воспользоваться общественным транспортом.

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