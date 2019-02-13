Агентство Moody's повысило рейтинги 12 российских компаний

Ещё у четырёх отечественных предприятий улучшились долгосрочные депозитные рейтинги.

Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги сразу 12 российских компаний до уровня Ваа2 с Ваа3. Речь идёт об организациях нефинансового сектора. Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, говорится о компаниях: "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Новатэк", "Транснефть", ММК, НЛМК, "Северсталь", РЖД, ФПК, "Алроса" и "Норникель".

Отмечается, что изменения произошли после того, как агентство повысило суверенный рейтинг России. При этом прогноз по рейтингам сменился с "позитивного" на "стабильный".

Также Moody's присвоило на уровне Ваа3 рейтинги "Атомэнергопрому", "Русгидро", ФСК ЕЭС, а также "Россетям". Ещё у четырёх отечественных предприятий улучшились долгосрочные депозитные рейтинги. Речь о Сбербанке, ВТБ (уровень Ваа3), "Газпромбанке" и "Россельхозбанке" (уровень Ваа1).

Напомним ранее, агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного "Ba1" до инвестиционного "Baa3".