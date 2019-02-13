Радиус трезвости. Минпромторг предложил продавать алкоголь в 10 метрах от школ

В министерстве выразили надежду, что мера позволит избежать близкого расположения социального объекта с точкой продажи алкоголя.

Министерство промышленности и торговли направило в правительство проект постановления о "радиусе трезвости", согласно которому расстояние от школ, больниц и других социальных объектов до магазинов с алкоголем составит от 10 метров. Об этом сообщает газета "Известия".

Сейчас же местные власти самостоятельно определяют подобные границы. В министерстве выразили надежду, что мера позволит избежать близкого расположения социального объекта с точкой продажи алкоголя.

Для регионов ограничение составит более чем 50 метров. Между тем в ассоциации "Здоровые регионы" наоборот предлагают увеличить это расстояние, а в Минздраве считают, что предложенные изменения могут привести к росту мест продажи спиртного.