В Лос-Анджелесе запретят производство и продажу одежды из меха

Член городского совета заявил, что данная "бесчеловечная практика должна быть прекращена".

С 2021 года в Лос-Анджелесе вступит в силу запрет на продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха. Соответствующее решение принял совет города штата Калифорния.

— Мы заявляем во всеуслышание и вполне чётко: у меха в Лос-Анджелесе будущего не будет, — говорится в заявлении члена городского совета Боба Бламенфилда.

По его словам, данная "бесчеловечная практика должна быть прекращена, причём немедленно".

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