Молдавия вручила российскому послу ноту протеста

По словам пресс-секретаря молдавского МИД, власти России якобы отказываются сообщать официальным лицам, где именно находятся пилоты, спасённые из афганского плена, и тем самым "противоречат нормам международного права".

Молдавский МИД вручил ноту протеста послу России в республике Олегу Васнецову, сообщают РИА "Новости". Причиной стала задержка встречи молдавской делегации с пилотами, спасёнными из афганского плена.

— Мы просим Российскую Федерацию обеспечить немедленный доступ молдавской делегации к нашим гражданам, — сказал пресс-секретарь министерства Александр Ройтман.

Ройтман добавил, что власти России якобы отказываются сообщать официальным лицам Молдавии, где именно находятся пилоты. По его словам, такие действия противоречат нормам международного права.

Наше посольство обратилось к компетентным органам в Российской Федерации, но, к сожалению, не получило ответа пресс-секретарь МИД Молдавии Александр Ройтман.

Ранее сообщалось, что молдавский лидер Игорь Додон в ходе встречи с российским послом в Кишинёве Олегом Васнецовым поблагодарил Россию за освобождение двух молдавских лётчиков.

Вертолёт Ми-17, который работал в Афганистане по контракту с Правительством США, был обстрелян над провинцией Фарьяб. На борту машины был 21 человек: 18 пассажиров и три члена экипажа — граждане Молдавии Олег Гроза, Лионел Буруянэ и Михай Крихан.

Спецслужбы Афганистана, прибыв на место ЧП, обнаружили тела четырёх человек, среди которых был Гроза. Буруянэ и Крихана террористы бросили в земляную яму. Боевики движения "Талибан"* требовали за каждого по 35 миллионов долларов и пытались обменять их. Переговоры вели представители Америки, к ним подключилось Правительство Молдавии, но им не удалось вызволить заложников.

О лётчиках до недавнего времени не было ничего известно. Они были освобождены и доставлены в Москву, где им оказывается медпомощь.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.