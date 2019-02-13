Лукашенко пообещал никогда не поставлять в Россию плохую водку и закуску

Белорусский глава заметил, что этого не случится, даже если между Минском и Москвой будет конфликт.

Минск никогда не будет поставлять в Россию плохую водку и закуску. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

— Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это чётко должны понимать, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил высокое качество производимого в республике продовольствия и заявил, что страна имеет все возможности, чтобы накормить людей качественными продуктами.