США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн

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США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн

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Фото: © Wikipedia

США и Польша заключили контракт на поставку в Варшаву 20 ракетных установок HIMARS. Об этом сообщает РИА "Новости".

В церемонии подписания принимали участие вице-президент США Майкл Пенс, польский премьер Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Пусковые установки будут поставлены вместе с учебными и логистическими пакетами и боеприпасами. Стоимость контракта оценивается в 414 миллионов долларов.

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