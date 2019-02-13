США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн

США и Польша заключили контракт на поставку в Варшаву 20 ракетных установок HIMARS. Об этом сообщает РИА "Новости".
В церемонии подписания принимали участие вице-президент США Майкл Пенс, польский премьер Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Пусковые установки будут поставлены вместе с учебными и логистическими пакетами и боеприпасами. Стоимость контракта оценивается в 414 миллионов долларов.
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