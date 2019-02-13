МИД: Россия намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине

Москва настаивает на аккредитации, несмотря на то что украинский ЦИК отклонил заявку.

Россия намерена использовать своё право на участие в наблюдении за президентскими выборами на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В дипведомстве напомнили, что ЦИК Украины ранее отклонила заявку, поданную Бюро по демократическим институтам и правам человека, и дипломатам пришлось отменить командирование.

— Российская сторона намерена использовать своё право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве — участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что действия министерства основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ, которые предполагают обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателей на выборы в странах — участницах организации.

— Мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов, — указано в сообщении.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ранее пограничники Незалежной пообещали не пустить в страну наблюдателей из России.