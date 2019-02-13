В США предложили освободить венесуэльскую оппозицию от долгов перед Россией

В конгрессе рассчитывают на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за задолженности перед Москвой.

Американский конгрессмен Брэд Шерман предложил Вашингтону добиться того, чтобы венесуэльская оппозиция не выплачивала долги России после прихода к власти.

— Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться, — сказал Шерман.

По его словам, он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Венесуэлы из-за дефолта по долгам перед Россией.

В конце января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Кремль считает легитимным президентом страны Николаса Мадуро, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.