СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях против РФ

Отмечается, что новые ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы.

Несколько сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, планируют в течение дня предложить на рассмотрение закон, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничительные меры, которые должны затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг РФ, сенаторы намерены ввести из-за якобы вмешательства в американские выборы и "агрессии на Украине".

Как уточняется, санкции предусматриваются в отношении банков, которые, по подозрениям американских политиков, "поддержали вмешательство в (американские. — Прим. Лайфа) выборы", инвестиции в отечественные проекты по сжиженному природному газу за пределами России, а также в отношении киберсектора российской экономики.

Кроме того, предлагается ограничить деятельность частных лиц, якобы "участвующих в коррупционной деятельности" от лица российских властей, и наложить санкции на сделки с суверенным долгом страны.

Отмечается, что менее жёсткую версию этого же проекта выступающие в его защиту сенаторы уже выносили на обсуждение в прошлом году, однако тогда Конгресс США их не поддержал и инициатива потерпела фиаско.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн рассказал, при каких условиях Вашингтон готов снять санкции с Москвы.