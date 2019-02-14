СМИ: Трамп намерен подписать договор, позволяющий избежать повторного шатдауна

Президент США Дональд Трамп планирует подписать договор, который позволит избежать повторного шатдауна в стране. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что американский лидер в разговоре с журналистами уточнил, что договорённость о возобновлении финансирования правительства пока не подписана, поскольку её ещё надо получить и проверить на предмет "подводных камней".

— Я не хочу шатдауна, ещё один был бы ужасен, — добавил глава Белого дома.

Напомним, 25 января Трамп и Конгресс США договорились о временном прекращении самого длинного шатдауна в истории страны до 15 февраля.

В то же время в администрации президента не исключают вероятность новой частичной приостановки работы правительства, если стороны не смогут разрешить спор о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.