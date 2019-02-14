Льва Яшина назвали лучшим вратарём в истории футбола

Легендарный советский футболист Лев Яшин был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии авторитетного журнала France Football.

Помимо Яшина в топ-10 рейтинга вратарей вошли также Гордон Бэнкс (Англия), Дино Дзофф (Италия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Петер Шмейхель (Дания), Зепп Майер (ФРГ), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) и Питер Шилтон (Англия).

Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год и в его составе становился пятикратным чемпионом СССР и трёхкратным обладателем Кубка страны. Также страж ворот становился олимпийским чемпионом (1956), чемпионом Европы (1960) и серебряным призёром континентального первенства 1964 года.

В послужном списке Яшина значится "Золотой мяч" — голкипер является единственным вратарём в истории, завоевавшим эту награду.

О том, каким был Лев Яшин, вы можете прочитать в материале Лайфа.