Эксперты предсказали России переизбыток бензина

Внутренний спрос растёт медленно, а конкуренция на экспортных рынках усиливается. Производителям придётся искать более эффективные каналы сбыта.

Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина, считают эксперты. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы Argus Consulting, такая ситуация сложилась в связи с вводом в эксплуатацию новых установок по производству топлива на "Танеко" и Антипинском НПЗ, а также на фоне планов по модернизации девяти заводов до 2026 года. По подсчётам аналитиков, суммарно эти факторы увеличат производство примерно на 5 млн тонн в год.

К слову, значительный профицит мощностей по выпуску бензина в России сформировался уже сейчас. Но из-за того что внутренний спрос растёт медленно, а конкуренция на экспортных рынках лишь усиливается, производителям придётся решать такую задачу — искать новые и более эффективные каналы сбыта.

Ранее эксперты проанализировали цены на бензин по всей стране. Оказалось, что жителям северных регионов топливо намного доступнее, чем южных. По данным Росстата, средняя цена бензина (АИ-92) ниже всего в Челябинской области. Там она составляет 39,43 рубля. Самый дорогой бензин на Чукотке — 59 рублей за литр.

Лайф разбирался в особенностях регионального ценообразования, а также выяснил, что сейчас влияет на стоимость топлива и как изменится цена бензина к концу февраля.