Песков сравнил возможные санкции США с рэкетом

Предполагается, что новые ограничительные меры затронут банковский и энергетический секторы, а также госдолг России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил с рэкетом возможные санкции США и рассказал, что кабмин разработал ряд мер, которые позволят минимизировать эффект на российскую экономику от нового законопроекта США.

— Определённая резистентность у нашей экономики уже возникла — первое. И второе, конечно, правительством уже разработан и предпринят ряд эффективных мер, с тем чтобы захеджироваться от таких возможных рэкетирских нападок, — подчеркнул он.

По оценке Пескова, попытки американских конгрессменов ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетирством. Он объяснил, что под энергопроектами прежде всего имеется в виду "Северный поток — 2". Представитель Кремля отметил, что Вашингтон давно пытается ввести ограничительные меры против самого проекта и компаний, занимающихся его реализацией.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг РФ.