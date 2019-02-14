Никакой рыбалки! Роскомнадзор заблокировал сайт "секс-гуру" Алекса Лесли

Роскомнадзор в своём официальном паблике во "ВКонтакте" рассказал, что российские операторы связи заблокировали 2,8 тысячи сайтов с порнографическим контентом. Акцент в ведомстве сделали на том, что среди заблокированных интернет-ресурсов — сайт "секс-гуру" Алекса Лесли.

— Мы не знаем, это много или мало, но некоторые названия доменов довольно-таки смешные (porevoz, trahtor, arbuzik и ananasik dot com). В этот праздничный день к ним добавились сайты upornia (это страна такая?) и cumlouder, — пишет ведомство в соцсети.

По сведениям Роскомнадзора, на всех заблокированных ресурсах демонстрируются вульгарно-натуралистические подробности половых актов.

— Один из сайтов продвигал идеологию "секс-коуча" Алекса Лесли (Александра Кириллова)... и призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности, — отмечает ведомство.

Напомним, 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) к условному сроку за "Предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. После депортации в Россию Рыбка и Лесли были задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией.