СМИ назвали третьего предполагаемого участника отравления Скрипалей

Сообщается, что зовут его якобы Денис Сергеев, а действовал он под именем Сергея Федотова.

Sky News назвал третьего человека, который якобы причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным телеканала, его имя — Денис Сергеев, он сотрудник Главного разведывательного управления.

Сообщили также, что в Солсбери он якобы действовал, назвавшись Сергеем Федотовым.

Такие же данные опубликовала The Daily Telegraph. Со ссылкой на собственные источники издание также пишет, что Сергеев до сих пор находится в Великобритании.

А вот у Sky News другая информация: СМИ утверждает, что в день отравления Скрипалей третий подозреваемый покинул Великобританию и вылетел в Москву через Рим.

Как ранее писал Лайф, о третьем предполагаемом участнике отравления стало известно 7 февраля. Тогда писали, что этот человек в день инцидента действительно собирался сесть в самолёт, но в последний момент передумал и отказался от рейса.

Напомним, по версии британского следствия, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года.