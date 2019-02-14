"С профессионалами легче". Путин рассказал о тренировке в Сочи

Российский президент на татами отработал броски в паре с олимпийскими чемпионами.

Президент России Владимир Путин рассказал Лайфу о своих впечатлениях после тренировки в центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи.

— Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче. Он чувствует всё, он на кончиках пальцев, что называется, не только чувствует, но и понимает, что происходит, там где нужно, и поможет, и поддержит, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что тренировки с опытными спортсменами более безопасны, поскольку профессионалы отлично владеют своим телом и техникой движений.

Как ранее писал Лайф, президент посетил крупнейший спортивный центр юга России и встретился там с представителями сборных команд России по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Также Путин вышел на татами и отработал броски в паре с победителем турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне Мансуром Исаевым и олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым.