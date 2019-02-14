"Мышцы и голова всё помнят". Олимпийский чемпион оценил тренировку с Путиным

Чемпион Олимпиады в Лондоне дзюдоист Мансур Исаев после тренировки с президентом России рассказал, что Владимир Путин находится в хорошей форме.

— Честно, неплохая форма, и в прошлом году мы делали тренировку, он был в хорошей форме, и сейчас видно, что навыки дзюдо остались — мышцы и голова всё помнят, — отметил спортсмен.

При этом он заявил, что рад возможности "хотя бы раз в год потренироваться, поговорить в тёплой обстановке" с лидером страны.

Как ранее писал Лайф, в Сочи президент вышел на татами и отработал броски в паре с победителем турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне Мансуром Исаевым и олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым. Позже глава государства поделился впечатлениями от тренировки.