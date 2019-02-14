Путин повредил палец во время тренировки в Сочи

Президент России Владимир Путин повредил руку на татами в центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи.
Сразу после отработки броска глава государства обратился к медикам. Ему перебинтовали палец правой руки.
Как ранее писал Лайф, в Сочи президент вышел на татами и отработал броски в паре с победителем турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне Мансуром Исаевым и олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым. Позже глава государства поделился впечатлениями от тренировки.
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