Путин повредил палец во время тренировки в Сочи

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Путин повредил палец во время тренировки в Сочи

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Президент России Владимир Путин повредил руку на татами в центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи.

Сразу после отработки броска глава государства обратился к медикам. Ему перебинтовали палец правой руки.

Как ранее писал Лайф, в Сочи президент вышел на татами и отработал броски в паре с победителем турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне Мансуром Исаевым и олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым. Позже глава государства поделился впечатлениями от тренировки.

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