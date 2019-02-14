Патрушев назвал "единственную надежду" Порошенко победить на выборах

Ныне действующий президент Украины Пётр Порошенко сможет сохранить свой пост на грядущих выборах только в том случае, если прибегнет к фальсификациям результатов голосования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок. Украинцы не верят в способность действующего президента и его окружения вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса. Единственная надежда Порошенко — широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий, — приводит его слова "Комсомольская правда".

По словам Патрушева, в ходе своего президентства Порошенко лишился электоральной поддержки. Кроме того, само переизбрание его в качестве президента ещё сильнее усугубит раскол в украинском обществе, вызванный обнищанием и оттоком населения.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам социологических опросов, в рейтинге "народной любви" лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко — третий.