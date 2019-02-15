Сенат США утвердил госбюджет, чтобы избежать нового шатдауна

Сенат Конгресса США принял законопроект о финансировании федерального правительства до конца текущего финансового года, чтобы не допустить новой остановки его работы. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса США.

Отмечается, что в новом бюджете предусмотрено выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на американской границе с Мексикой, хотя президент США Дональд Трамп ранее настаивал на сумме в $5,7 млрд. Теперь законопроект должна принять палата представителей, после чего он поступит на подпись к Трампу.

Пресс-служба Белого дома уже подтвердила, что американский лидер подпишет документ, в котором не соблюдено его требование, чтобы избежать второй за год остановки работы правительства, но в этот же момент объявит о введении в стране режима ЧП, чтобы получить финансирование стены без одобрения конгресса.