В Белом доме подтвердили, что Трамп объявит в США режим ЧП

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране. Соответствующий документ он подпишет одновременно с законопроектом о финансировании Правительства США до сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
— Президент выполняет своё обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну, — цитирует её ТАСС.
В условиях режима ЧП Трамп получит возможность потратить нужную сумму на строительство стены на границе с Мексикой. В конгрессе удалось договориться о меньшей сумме, чем та, которую требовал президент. Он настаивал на том, чтобы выделить на проект 5,7 млрд долларов.
Как ранее писал Лайф, споры о необходимости возведения "стены Трампа" в декабре 2018 года привели к тому, что не утвердили годовой бюджет и начался шатдаун, то есть из-за отсутствия денег приостановили работу многие федеральные ведомства.
В СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен подписать договор, который позволит предотвратить новый шатдаун.
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