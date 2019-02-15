В Белом доме подтвердили, что Трамп объявит в США режим ЧП

Президент намерен выполнить обещание и прибегнуть к радикальным мерам, чтобы добиться постройки стены на границе с Мексикой, поскольку переговоры с демократами оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране. Соответствующий документ он подпишет одновременно с законопроектом о финансировании Правительства США до сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Президент выполняет своё обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну, — цитирует её ТАСС.

В условиях режима ЧП Трамп получит возможность потратить нужную сумму на строительство стены на границе с Мексикой. В конгрессе удалось договориться о меньшей сумме, чем та, которую требовал президент. Он настаивал на том, чтобы выделить на проект 5,7 млрд долларов.

Как ранее писал Лайф, споры о необходимости возведения "стены Трампа" в декабре 2018 года привели к тому, что не утвердили годовой бюджет и начался шатдаун, то есть из-за отсутствия денег приостановили работу многие федеральные ведомства.

В СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен подписать договор, который позволит предотвратить новый шатдаун.