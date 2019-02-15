Число жертв взрыва газа в Красноярске увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Ранее стало известно, что под завалами нашли тело женщины.

Как рассказали спасатели, на месте обрушения закончился основной разбор завалов. По последним данным, уничтожено шесть квартир.

— На разборке завалов было задействовано пять единиц инженерной техники и два автомобиля КамАЗ. С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. Два человека погибли, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, вечером в четверг в трёхэтажном доме в Красноярске взорвался бытовой газ. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". СМИ сообщали, что дом был построен с нарушениями.