Самолёты ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват

Авиация ВКС России четыре раза за минувшую неделю поднималась в воздух для перехвата разведывательных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

По данным издания, за указанный срок у границ России было замечено 19 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

В конце января в Сети обрело популярность видео, на котором российский Су-27 отогнал от правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-15 НАТО, который приблизился слишком близко.