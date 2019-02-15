Трамп намерен выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8 млрд

Предполагается, что американский лидер объявит о своём решении в 18:00 мск из Розового сада Белого дома.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о введении чрезвычайного положения в стране и выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп сделает заявление в 10:00 по местному времени (18:00 мск) из Розового сада Белого дома. При этом существует вероятность, что демократы оспорят в суде решение о введении режима ЧП, что приведёт к новому противостоянию.

Согласованный бюджет отводит лишь $1,4 млрд на строительство стены вместо $5,7 млрд, которые изначально хотел получить Трамп. Из-за споров на этот счёт 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства США. Шатдаун продолжался рекордные 35 дней.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп объявит в США режим ЧП.